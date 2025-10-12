Представители от 14 университета и институти от три държави участваха в конференция за сигурността

Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ 2025 се проведе във Велико Търново.

Форумът присъства трайно в научния календар на НВУ „Васил Левски“.

В него взеха участие представители на академичната общност от 14 университета и научни институти от три държави, две министерства, две фондации, независими изследователи и експерти от прокуратурата, адвокатски кантори и гости на университета по програма „Еразъм+“ от Nicolae Balcescu Land Forces Academy – Сибиу, Румъния, и War Studies University – Варшава, Полша.

Представените доклади от авторите отразиха всички тенденции в изменението на парадигмата на сигурността на XXI век, чийто обхват се разшири до почти всеки аспект на човешкия живот. Тематично публикациите на авторите бяха разпределени в пет научни направления, обхващащи системите за сигурност, ресурси за сигурност, социални и правни аспекти на сигурността и отбраната, кризи от невоенен характер, както и ресурси и технологии в сигурността.

Научният форум беше открит от полковник Георги Крайнов – заместник-началник на НВУ „Васил Левски“, който приветства участниците и гостите на конференцията.

„Нашият близо 150-годишен опит на военнообразователна институция изисква да уточня, че това не е просто научна конференция, а научен форум, натоварен с важната цел да ни обедини в усилията за справяне със съвременните предизвикателства пред глобалната сигурност и отбраната“, каза полковник Крайнов.

На официалното откриване присъстваха председателят на организационния комитет на конференцията и заместник-началник на НВУ „Васил Левски“ по учебната и научната част полковник доц. д.н. Румен Маринов, както и деканите на факултети – полк. доц. д-р Иван Иванов и полк. доц. д-р Григор Григоров.

Снимки: НВУ