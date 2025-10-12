Седмицата започва със слънце, следобед облаци, но без дъжд

През нощта времето ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 8°, за В. Търново около 8°.

В понеделник преди обед ще преобладава слънчево време. Около и след обед облачността ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 17°.

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад-север. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11°, а на 2000 м ще е около 8°.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 32.0° през 1993г., най-ниската измерена минимална температура е 0.6° през 1979 г.

Слънцето ще изгрее в 07 часá и 29 минути и ще залезе в 18 часá и 37 минути.

Фаза на Луната: шест дни след пълнолуние.

НИМХ – ФилиалПлевен, ХМО – В. Търново

Дежурен синоптик: Валентина Радойска