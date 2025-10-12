Шестият на Северозапад елиминира „виолетовите“ от турнира за Купата на „България“

Третодивизионният „Бдин 1923“ (Видин) елиминира „Етър ВТ“ от турнира за Купата на България. Шестият в класирането на Северозападната Трета лига се наложи с 2:1 над „виолетовите“, които на три пъти нацелиха гредите. Старши треньорът Иван Иванов даде почивка на повечето опитни футболисти като Чавдар Ивайлов, Мартин Николов, Анастас Пемперски, Петър Караангелов, Димитър Илиев, които не бяха в групата. Видинчани обаче също бяха без куп контузени футболисти и заложиха на доста юноши.

Домакините играха добре подредени в защита, не даваха пространства за атаки на гостите и разчитаха на контраатаки. Противно на предварителните очаквания, до почивката създадоха по-чистите положения за гол. На два пъти Радослав Захариев се озова на добра ситуация, брат му Деян също обстрелва вратата на „Етър ВТ“. Така се стигна до 38-ата минута, в която бразилецът Жоао Стоко засече от воле центриране отдясно и откри резултата – 1:0.

„Виолетовите“ създадоха няколко разбърквания в наказателното поле, но не успяваха да нанесат изстрел. Удар на Георги Иванов в последната минута на първата част облиза страничната греда на вратата бранена от „Бдин 1923“. В 54-ата минута Пламен Цончев също нацели гредата на домакините след удар с глава. Пет минути по-късно обаче видинчани удвоиха резултата чрез Радослав Захариев, който получи извеждащо подаване и надбяга защитата на великотърновци. Гостите върнаха интригата в 76-ата минута. Георги Иванов овладя топката и стреля, тя се отклони от защитника Денис Иванчов и влетя в мрежата за 2:1. Последва по още едно положение – гол на Стойчо Стойков бе отменен поради засада, а вратарят на домакините извади силен изстрел на Тома Ушагелов. В 84-ата минута страничната греда спаси за трети път видинчани след центриране отляво на Георги Иванов. Финалният натиск на етърци не даде резултат.

След мача старши треньорът Иван Иванов изкара футболистите на наказателна тренировка на терена на стадион “Георги Бенковски”.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Георги Александров, Росен Върбишки, Кристиян Вълков, Георги Иванов, Радослав Найденов, Кръстьо Банев, Васил Василев, Пламен Цончев, Тома Ушагелов, Атанас Атанасов (Ангел Мартинов, Петър Зографов, Росен Иванов, Давид Димитров, Виктор Василев).