Учениците от СУ „Бачо Киро” и ПГАТ „Цанко Церковски” управляваха в Община Павликени и за ден заеха местата на кмета, председателя на Общинския съвет, на общинските съветници и експерти в Общинската администрация.

Денят на ученическото местно самоуправление е традиционният начин, по който Община Павликени отбелязва 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление.

Младият кмет за един ден беше Георги Николов, ученик в XI клас в СУ „Бачо Киро”. Председател на Общинския съвет беше Валентин Велев от Х клас в ПГАТ „Цанко Церковски”.

Двете училища излъчиха и заместник-кметове. Млади хора застанаха на местата на секретаря на Общината, на директорите на дирекции, еколога на общината, инспектора и лесничея.

Ученици заеха местата и на 21 общински съветници.

През целия ден учениците придружаваха титулярите на длъжностите в ежедневната им работа. Те посетиха обекти, които се изграждат или рехабилитират в момента, наблюдаваха работата на различни звена в Общината, запознаха се с електронните системи за работа на администрацията.

В хода на работния ден те научиха за взаимодействието между различните власти, за отношенията между местната и централната власт, както и за начините да бъдат активни граждани на местно ниво. Учениците присъстваха и на реална проверка на терен от РИОСВ – Велико Търново, на Рекултивираното депо за неопасни отпадъци в Павликени.

Младият кмет и инж. Емануил Манолов направиха проверка на текущата строителна работа на различни обекти.

Експертите за един ден участваха и в редовната оперативка, където Георги Николов провери напредъка в работата на връстниците си и им постави задачи.

През деня бяха проведени заседания и на четири постоянни комисии в Общинския съвет, които разгледаха реални казуси от изминалите сесии – така на практика научиха как се вземат важните решения.

Кулминацията на деня бе тържествено заседание на Ученическия общински съвет. Младите местни парламентаристи приеха своя дневен ред и чуха официалните слова на учениците, влезли в ролята на кмет и председател на Общинския съвет.

„Нашият глас като млади хора може и трябва да се чува. Защото ние сме тези, които ще продължат да изграждат бъдещето на града. Бих искал да благодаря на ръководството на общината за доверието в младите хора“, каза младият кмет Георги Николов.

„Започваме този ден като една игра на управление, а в края на деня сме категорично убедени, че сме имали истински урок по гражданско участие и отговорност.

Аз вярвам, че такива инициативи са безценни. Те дават възможност на младите хора да видят отвътре как функционира Общината – как се вземат решения, как се защитават позиции, как се носи отговорност пред цялата общественост”, каза инж. Емануил Манолов и благодари на всички участници в Деня на ученическото местно самоуправление.

Ана РАЙКОВСКА