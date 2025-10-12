„Ударникъ“ и „Локомотив“ с категорични победи в дивизия „Център“ на ББЛ

Втора победа записа Б отборът на „Ударникъ“ в първенството на Българската баскетболна лига, дивизия „Център“. След като в първия кръг момчетата от школата на БК „Етър 49“ се наложиха над „Чардафон“ /Габрово/ с 90:76, във втория, проведен отново в залата на СК „Ивайло“, надиграха със 104:38 „Перестройка“. Великотърновско дерби в срещата не се получи, тъй като възпитаниците на Ивайло Стоименов доминираха, очаквано бяха доста по- натренирани от ветераните и взеха отделните части с 24:8, 34:9, 20:12 и 26:9. Найден Найденов отбеляза 26 точки, по 18 добавиха Симеон Стоянов и Самуил Колев, с 14 борби се отличи Митко Митков. За „Перестройка“ Димитро Христов е с 8 точки, а Стефан Нешков с 8 борби.

Най- оспорван в кръга бе двубоят между „Гочита“ /В. Търново/ и „Чардафон“ /Габрово/, завършил 63:65 /13:12, 13:22, 15:16, 22:15/. Габровци натрупаха аванс във втората четвъртина, който в крайна сметка им стигна за победата. 19 точки за „Гочита“ вкара Преслав Пенев, осем борби спечели играещият треньор Евгени Иванов.

Четвъртият тим от старата столица в дивизията „Етрос“ отстъпи с 65:54 на „Дрийм тийм Троян“. Гостите взеха първите три четвъртини с 24:12, 15:11 и 17:12, а щурмът на етросите в четвъртата, спечелена с 19:9, им донесе само по- почетна загуба. 23 точки и 20 спечелени борби е приносът на Йосиф Омар, постигнал дабъл- дабъл.

„Локомотив“ /Горна Оряховица/ нямаше проблем и отнесе БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ /Бургас/ с 83:59 /23:14, 22:17, 18:13, 20:15/. Фурууа Брандакс е с актив от 18 точки и 13 борби за „железничарите“, 22 т. отбеляза Тони Прокопиев.

Друг представител на Областта свищовският „Алеко“ не успя да се противопостави на „Дунав Русе 2016“, губейки с 46:104 /8:28, 9:20, 8:33, 21:23/. Капитанът свищовлии Георги Георгиев бе най- резултатен с 19 точки, спечели и 14 борби. 12 точки и 12 борби е приносът на Йовко Димитров.