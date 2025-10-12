Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ по време на съвместно заседание с НСОРБ: Общината е общата ни кауза

По време на заседанието бяха обсъдени конкретни мерки и дейности за подобряването на сътрудничеството между кметове и общински съвети. Набелязани бяха съвместни стратегически стъпки на партньорските организации, както и актуални въпроси, свързани с предстоящите преговори по Бюджет 2026. Дискутирана бе реформата в управлението на отпадъците и новото формиране на ТБО. В рамките на срещата беше презентирана и Обучителната платформа за общински съветници на НСОРБ.

„Днес, в тази зала, когато седим рамо до рамо, ние даваме ясен знак на всички общини, на гражданите и на държавата, че кметовете и общинските съвети са гръбнакът на местната власт, който може и трябва да работи в синхрон за интересите на гражданите. Това заяви председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов по време на първото съвместно заседание на ръководствата на НСОРБ и НСПОС-РБ.