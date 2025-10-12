Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ по време на съвместно заседание с НСОРБ: Общината е общата ни кауза
Ръководствата на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ и на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ проведоха първото съвместно заседание на двете организации. То се състоя в рамките на Годишната среща на местните власти 2025 в к.к. Албена.
По време на заседанието бяха обсъдени конкретни мерки и дейности за подобряването на сътрудничеството между кметове и общински съвети. Набелязани бяха съвместни стратегически стъпки на партньорските организации, както и актуални въпроси, свързани с предстоящите преговори по Бюджет 2026. Дискутирана бе реформата в управлението на отпадъците и новото формиране на ТБО. В рамките на срещата беше презентирана и Обучителната платформа за общински съветници на НСОРБ.
„Днес, в тази зала, когато седим рамо до рамо, ние даваме ясен знак на всички общини, на гражданите и на държавата, че кметовете и общинските съвети са гръбнакът на местната власт, който може и трябва да работи в синхрон за интересите на гражданите. Това заяви председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов по време на първото съвместно заседание на ръководствата на НСОРБ и НСПОС-РБ.
„И двете страни губим, ако не си сътрудничим. За да осигурим по-добрата среда за нашите съграждани, трябва да работим бързо и обединени. Общината е общата ни кауза“, каза председателят на НАПОС-РБ и председател на ОбС-Велико Търново Венцислав Спирдонов.