18 загинали и 384 ранени от катастрофи в областта за година

През 2024 г. в област Велико Търново са регистрирани 1311 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2023 г. се наблюдава увеличение с 20.1%.

През годината са настъпили 294 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 324 души, тежко ранени са 60, и загинали – 18 души. Спрямо предходната година е регистрирано увеличение при тежките ПТП с 4.3%. Броят на ранените лица също се увеличава – с 1.3%, докато загиналите намаляват с 18.2%, или с 4 души.

През 2024 г. област Велико Търново е на 7-о място по брой тежки ПТП, на 8-о място по брой ранени лица, а по брой загинали лица при ПТП се нарежда на 10-о място сред 28-те области в страната.

В областта най-много са ранените (67.9%) и загиналите (60.0%) при ПТП с лек автомобил.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 54.4%, следвани от пътниците – 33.9% и пешеходците – 11.7%. Загиналите водачи при ПТП са 83.3%, а загиналите пътници и пешеходци, съответно 5.6 и 11.1%.

От всички 384 ранени през 2024 г. 85.7% са пълнолетни лица, като най-голям брой пострадали са във възрастовата група 25 – 64 години – 203. Броят на ранените деца и младежи до 17 навършени години за 2024 г. е 55, като най-голям е броят на ранените във възрастовата група между 15 и 17 години – 18.

През 2024 г. най-голям брой ПТП с пострадали е регистриран през месец юни – 37, а най-малък през месец декември – 9.

Най-много са ранените лица през месец септември – 59, или 15.4% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец юни – 4, или 22.2%, докато през месец януари, август и декември няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата най-голям брой ПТП е регистриран в сряда и петък – 48, а най-малък брой – в неделя, 31.

През 2024 г. на територията на област Велико Търново 51.4% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 177 ранени и 4 загинали, останалите 48.6% са регистрирани извън населените места, съответно с 207 ранени и 14 загинали лица.

Най-голям брой произшествия е регистриран в община Велико Търново – 130, съответно със 181 ранени и 10 загинали, а най-малък в община Сухиндол – 1 произшествие с 1 ранен.

