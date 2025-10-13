„Ботев-Дебелец“
СпортСтражица

С гол на Йордан Йорданов „Ботев-Дебелец“ пречупи „Левски 1986“ /Стражица/

БОРБА БГ 66 четения 0 Comments

„Ботев-Дебелец“ се наложи над „Левски 1986“ /Стражица/ с 1:0 в среща от петия кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Победата е първа за домакините от началото на сезона, гостите пък инкасираха първа загуба.

Селекцията на Николай Николаев обаче ще запази второто място в класирането, тъй като „Изгрев 93“ /Царевец/ и „Левски“ /Лясковец/ също претърпяха поражения.

От грешната стъпка на стражичани пък се възползва лидерът „Земеделец 93“ /Козловец/, който постигна пети пореден успех и дръпна на върха в класирането с пет точки аванс.

На стадион „Христо Ботев“ стана оспорван и завързан мач, в който доминираха защитниците и почти нямаше удари в двете врати.

Като цяло дебелчани бяха по-настойчивия отбор в атака, но не им достигаше точност в завършващата фаза.

Най-чистото положение за домакините пропусна Бранислав Ботев. Единственото попадение, с цената на три точки, отбеляза Йордан Йорданов в 37-ата минута.

 

 

Вижте още

Любомир Генчев и Християн Кожухаров бележат за „Янтра“ срещу младите етърци

БОРБА БГ 304 четения 0

Девойките до 19 години на „Етър – 64“ и „Нове – 99“ шести и седми за купа „България”

БОРБА БГ 158 четения 0

12-годишните хандбалистки на „Етър-64“ с нови победи отиват на финали

БОРБА БГ 176 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *