БЧК В. Търново раздава пакети с храни и хигиенни стоки

НА 15 ОКТОМВРИ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ПАКЕТИ ПО ПРОГРАМАТА „ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“, която се изпълнява от Агенция „Социално подпомагане“ и с подкрепата на БЧК.

Стоките ще се взимат от пункта на червенокръстката организация на ул. „Козлодуй“ 4 от 9:00 до 13:00 ч.

Право на хранителни и хигиенни продукти имат лица от уязвимите групи, които са подпомагани на различни основания от дирекция „Социално подпомагане“. Това са хора, получаващи целева помощ за отопление, родители с ниски доходи, получаващи детски надбавки, инвалиди с над 90% уврежания и др.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под, препарат за съдове и два вида хранителни продукти – захар и спагети.

Помощта за тричленните и по-големите фамилии включва по два пакета с 4 бр. шампоан, паста за зъби – 3 бр., четки за зъби – 3 бр., тоалетна хартия – 4 опаковки, препарат за под – 3 бр., перилен препарат – 3 бр., препарат за съдове -3 бр., тоалетен сапун – 3 бр. Ще има по 3 бр. пакети захар и спагети.

По време на кампанията правоимащите лица ще получат листовка за лична и битова хигиена и брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия.

Галина ГЕОРГИЕВА