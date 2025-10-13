БФС обяви програмата на Втора лига по дати и часове до ХV- я кръг

Спортно- техническата комисия на БФС обяви програмата за следващите кръгове във Втора лига. На 18 октомври (събота), от 18:00 часа, “Етър ВТ” приема “Беласица” /Петрич/.

На 26 октомври (неделя), от 14:30 ч. великотърновци гостуват на “Пирин” в Благоевград. Мачът на стадион “Христо Ботев” ще бъде предаван пряко по телевизия “Диема спорт”.

На 2 ноември (неделя), в 14:30 ч. “виолетовите” са докани на “Черноморец” (Бургас), а на 8 ноември (събота), по същото време ще срещнат “Хебър” в Пазарджик.

Ясна е и програмата на “Локомотив” (Г. Оряховица). На 18 октомври (събота), от 20:15 часа “железничарите гостуват на “Янтра 2019” (Габрово). Мачът ще бъде първи в историята на габровския футбол на осветление и ще бъде излъчен по “Диема спорт”. На 25 октомври (събота), от 16:00 ч. локомотивци са домакини на “Миньор” (Перник), а в следващия 14- ти кръг ще почиват, тъй като по програма трябваше да играят с отказалия се от участие в първенството ФК “Крумовград”. На ноември (петък), от 16:30 часа “Локомотив” посреща втория отбор на “Лудогорец”.