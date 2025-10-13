Богатството и моралът: защо парите често вървят с по-малко състрадание

Нови изследвания показват, че колкото по-богат е човек, толкова по-голяма е вероятността да проявява неетично поведение – измама, кражба или безразличие към другите, съобщава Mail Online.

Отдавна се смята, че богатите хора са по-егоистични и по-малко състрадателни. Но според д-р Стив Тейлър, психолог от Университета Бекет в Лийдс, може би не богатството променя хората, а обратното – определени черти на характера ги правят по-склонни да търсят богатство.

„Желанието за пари често произлиза от вътрешна неудовлетвореност. Щастливите хора обикновено не се стремят да станат богати“, казва д-р Тейлър.

Проучвания на Университета в Бъркли показват, че хората от по-високите социални класи по-често лъжат при преговори, мамят за награди и оправдават неетично поведение на работа. Същевременно хората с по-нисък доход проявяват повече съчувствие и готовност да помагат.

Дори поведението на пътя отразява това – изследване на Университета на Невада установява, че колкото по-скъп е автомобилът, толкова по-малко вероятно е шофьорът да спре за пешеходец.

Според д-р Тейлър всичко се свежда до т.нар. „Тъмна триада“ – психопатия, нарцисизъм и макиавелизъм. Тези черти често се срещат сред хора, издигнали се на власт и натрупали богатство, но те също така изпитват по-малко щастие и емпатия.

„Такива личности се чувстват отделени от другите и се опитват да запълнят вътрешната си празнота чрез статус и вещи“, обяснява той.

Изследванията показват, че процентът на психопатия е три пъти по-висок сред корпоративните управителни съвети, отколкото сред общото население.

Това не означава, че всички богати хора са безсърдечни. Някои стигат до успеха с талант, труд или наследство. Но според Тейлър, когато липсват човещина и връзка с другите, нито богатството, нито властта могат да донесат истинско удовлетворение.

„Без емпатия човек живее в постоянно неудовлетворение, независимо колко богат или успешен е“, заключава психологът.

БТА