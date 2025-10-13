Димо Атанасов с хеттрик в павликенското футболно дерби

С хеттрик на Димо Атанасов и по един гол на Денис Дачев и Виктор Борисов „Бъдеще“ /Бутово/ победи „Удар“ /Б. черква/ с 5:0. Дербито на отборите от Община Павликени бе в програмата на петия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Успехът бе първи за домакините от началото на сезона, докато загубата е четвърта за гостите, които са с мач по- малко. Димо Атанасов откри резултата в 17- ата минута след късо изпълнение на ъглов удар, като стреля с левия крак. След половин час игра той покачи на 2:0, след разиграване с Мирослав Тотев. В 69- ата минута бившият халф на „Локомотив“ /София/, „Лудогорец“ и други отбори от елита стигна до хеттрик, завършвайки контра на домакините. Негов пас пас по диагонала изведе Денис Дачев на чиста позиця в 81- ата минута за 4:0, а в 90- ата Виктор Борисов фиксира окончателното 5:0.