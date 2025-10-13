Една от най-красивите сгради грейна с нов стъклопис

Нов стъклопис посреща студентите и гостите в една от най-красивите сгради във Велико Търново, а именно тази на Факултета по изобразително изкуство. Творбата е направена точно на входа и е дело на гл. ас. д-р Велина Сталева и екипа на катедра „Стенопис“.

Стъклописът представлява усмихнато човешко лице, върху което е кацнала многоцветна пеперуда. Творбата създава настроение и дава още по-красива визия на сградата, която е дом на бъдещи художници и преподаватели с доказани творчески качества.

Младата д-р Велина Сталева е родом от Казанлък. Започва професионалното си образование в НГПИД ,,Акад. Дечко Узунов“. Завършва степени бакалавър и магистър „Изящни изкуства – Стенопис” във Велико Търново при проф. Олег Гочев и доц. Борис Желев. През 2019 защитава успешно дисертационен труд на тема: „Съвременни трансформации на класическия витраж в контекста на българското монументално изкуство” и представя самостоятелна изложба от витражни творби в техники „Тифани”, рисувано и затопено стъкло и пластични творби с инсталационен характер. Велина Сталева работи в областта на стенно-монументалните изкуства. Развива своето творчество предимно в техниките мозайка и витраж. Участва в колективни проекти, пленери, уъркшопи, изложби, симпозиуми и фестивали. През 2023 г. беше избрана да оглави Представителството на Съюза на българските художници във В. Търново, като заемаше този пост до май 2025 г.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ