Хандбалистките на “Етър-64” стартираха сезона с победа, Мартина Тодорова най- резултатна в Пловдив

Хандбалистките на “Етър-64”спечелиха гостуването на “Академик ПУ” с 33:19 (17:8) от първия кръг в женската „А“ група. Двубоят беше равностоен само до средата на първото полувреме, след което великотърновки направиха серия от 10:1 и се оттеглиха на почивка при 17:8.

Гостенките продължиха серията си с пет безответни попадения на старта на второто полувреме, за да дръпнат с 22:8, а това позволи на треньорския щаб до края да даде възможност за изява на всички състезателки от състава. Дебют за “виолетовите” направи националката за девойки Даная Минчева, привлечена от “Хера” (Варна).

Мартина Тодорова беше най-резултатна за победителките с 8 попадения, а Полина Стоянова допринесе с 6. Боговеста Йосифова, Стиляна Павлова и Катерина Ванчева завършиха с по 4 гола за пловдивчанки.

Шест отбора се включиха в първенството, след като “Бъки”, “В. Левски” (Нови Пазар), “Мартен- 67” и ХК “Хасково” се отказаха от участие. Освен етърки и пловдивчанки, в групата са още ХК “Бяла”, ХК “Сливница”, ХК “Свиленград” и “Спортист” (Кремиковци). В редовния сезон шестте отбора ще играят по системата “всеки срещу всеки” на разменено гостуване.

После първите 4 ще продължат в основната фаза, в която ще започнат с бонус точки съответно 3, 2, 1 и 0, според класирането си в редовния сезон. В този етап тимовете ще играят отново всеки срещу всеки. Накрая първият и вторият ще се срещнат в Суперфинал за титлата, а останалите два ще играят за трето място, като призьорите ще бъдат определени в серии до 2 победи от 3 срещи.