Хороскоп, 14 октомври: Ще почувстваме нужда да бъдем признати

Вторник е ден, който започва по-емоционално, но постепенно придобива по-умерена енергия. Луната преминава от Рак в Лъв, носейки подем на духа. Ще почувстваме нужда да бъдем признати, да се почувстваме поласкани. Сутрешните часове изглеждат по-сантиментални, но следобедът ни зарежда с увереност и вдъхновение да действаме смело.

ОВЕН

Вдъхновение

Сутринта ще мислите за личните си приоритети, но в следобеда ще се освободите от колебанията и ще действате значително по-смело. Денят ви дава шанс да блеснете. Покажете увереност и решителност. Работните ви ангажименти след обедната почивка вървят с лекота, а вие ги вършите със страст и вдъхновение.

ТЕЛЕЦ

Отъпкани пътеки

В сутрешните часове бъдете по-внимателни към хората около себе си. В следобеда ще усетите прилив на увереност и желание да подредите пространството около себе си. Работата ще ви носи удовлетворение, ако сте планирали действията си предварително. Някак ви се иска да вървите по отъпкани пътеки, където се чувствате по-сигурни.

БЛИЗНАЦИ

Без конфликти

Денят ви започва спокойно, но в следобеда ще ви завърти вихър от идеи. Очаквайте много разговори и срещи с хора в различно настроение. От вашето умение да влизате в емоционалното състояние на другите зависи дали ще се справите с предизвикателствата на деня, или не. Очаквайте провокации, но не допускайте конфликти.

РАК

Релаксирайте

В сутрешните часове вие ще бъдете по-чувствителни и замислени, но с напредването на деня ще усетите подем и увереност. Може да ви се прииска да се поглезите или просто да направите нещо за себе си. Защо не помислите да посетите фризьора си или козметика. А пък може да отидете и на масаж. Не щадете средства за своето удоволствие.

ЛЪВ

Уверени

Вторник носи за вас прилив на енергия и увереност. Ще почувствате, че светът отново ви принадлежи. Ще действате решително и ще успеете да вдъхновите другите с ентусиазма си. Работните ви идеи днес ще бъдат забелязани, особено ако ги представите с присъщата за вас увереност. Днес вярвате в себе си.

ДЕВА

Анализирате

В сутрешните часове на вторника вие няма да сте особено активни и ще се отдадете по-скоро на анализиране, планиране. Не бива да позволявате някой да ви подразни с нещо, защото бързо влизате в конфликти, без да има нужда. В следобеда не поемайте нови ангажименти. Сега не му е времето. Свършете работа по-рано.

ВЕЗНИ

Прилив на енергия

Започнете деня си с чувство за благодарност към хората около вас. В следобеда ще усетите прилив на енергия и желание да общувате, да разговаряте и да обсъждате идеите си с общността, в която сте. В работата ви очакват доста интересни премеждия, които ще ви помогнат да си поставите съвсем нови цели и да смените посоката на действие.

СКОРПИОН

Дръжте на своето

Някои от вас днес ще действат интуитивно, а други – стратегически. Ще имате усещането, че нещо ново ви очаква зад ъгъла. Работните ви задачи вървят добре, стига да сте фокусирани. Не позволявайте на някой да ви разубеди в това, което искате да постигнете. В любовта ви чака един откровен и открит разговор

СТРЕЛЕЦ

Поемете контрола

Този ден ви носи вдъхновение. Ще усетите желание да разширите хоризонтите си. Сутринта ще ви накара да се замислите за бъдещето си, а в следобеда ще почувствате нуждата да поемете контрола над събитията. Очаква ви един доста сериозен ден и точно сега не е моментът да влизате в конфликти заради дреболии.

КОЗИРОГ

Стар проблем

В сутрешните часове от вас ще се иска да сте по-задълбочени в работата си и да обръщате внимание на детайлите, а следобедът ще ви изненада с неочаквано развитие. Ще можете да разширите стар въпрос, който в миналата седмица не успяхте да докарате докрай. Ще се почувствате щастливи и доволни от това, че сте приключили с нещо тежко.

ВОДОЛЕЙ

Творчески инициативи

Ще ви се иска да разширите кръга си на общуване. Да се срещнете с нови хора, които да ви заредят с нови идеи и възгледи. Следобедът е подходящ за срещи, преговори и дори творчески инициативи. Ще усетите прилив на сили, особено ако работите в колектив. В любовта и личния ви живот денят носи разбирателство и добро настроение.

РИБИ

Силен следобед

В сутрешните часове може да се почувствате по-разсеяни и недоспали, но в следобеда ви очаква прилив на енергия и творчески заряд. Денят е добър за промени у дома, за довършване на започнати задачи. Работните дела вървят спокойно и вие действате методично. В любовта изразете чувствата си без излишни колебания.

Хороскоп за родените на 14.10. – Честит рожден ден! През следващата една година ви очакват сериозни промени в личния живот, които ще доведат до заслужено щастие и радост. Усмихнете се. Чака ви нещо хубаво.

Тодор Емилов-Тео