Иззеха наркотици от младеж и 38-годишен мъж

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Велико Търново. На 12 октомври при обход в областния град е извършена проверка на две лица, в едното от които – 38-годишен местен жител е намерен и иззет около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Дрога са иззели и служители на РУ – Полски Тръмбеш. В петък около 23,30 ч. в Полски Тръмбеш е извършена проверка на три лица. При инспекцията на земята до тях е намерено и иззето топче, съдържащо 2 свивки със листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид. Изяснено е, че наркотичното вещество е на 18-годишен младеж.

По случая е започнато досъдебно производство.