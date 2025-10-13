Къде ще спира токът във вторник /14 октомври/

В периода 14.10.2025 г. – 16.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица – с. Лом Черковна, с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком и ФВЕЦ ЕТ „одора Колева Недева с. Николаево.

На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Димитър Благоев 18, 19, 20, 22, 24, ул. „Народни Будители 21, 22, 25, 33, ул. Никола Габровски 61, Механа Петлето, Супермаркет Лидл, ул. Качица (район спирката), местност Пишмана.

На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов, с. Козловец – част от абонатите захранени от ТП 2 с. Козловец.

На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Лясковец, с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 3 Мерданя.