Горна ОряховицаСпорт

„Локомотив“ (Г. Оряховица) спечели гостуването на НСА, записвайки трети пореден успех в шампионата за мъже

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Хандбалният „Локомотив“ (Горна Оряховица) записа трети пореден успех в първенството на елитната група при мъжете, след като победи като гост тима на НСА „Васил Левски“ (София) с резултат 21:26 (9:13). Срещата от третия кръг се изигра в спортната зала на Националната спортна академия.

Двубоят започна в спокойно темпо, като и двата отбора предпочетоха продължителни разигравания и внимателно изграждане на атаките. Резултата откриха хандбалистите на НСА за 1:0. Последва размяна на голове в двете врати, а до петата минута „железничарите“ успяха да поведат с 2:3.

Гостите постепенно вдигнаха скоростта и до средата на полувремето увеличиха разликата до 3:7. Студентите опитаха да се върнат в мача, но стабилната защита на „Локомотив“ и добрите намеси на вратаря запазиха преднината. Полувремето завърши при резултат 9:13 в полза на „железничарите”.

Втората част започна по отличен начин за шампионите от Горна Оряховица, които реализираха безответни попадения и поведоха с 9:16. До средата на полувремето локомотивци поддържаха комфортна преднина от пет гола – 14:19.

В игра за „железничарите” влязоха младежите и юношите на тима. Отборът на НСА се възползваха максимално и след серия от успешни атаки намалиха изоставането си до 19:20, връщайки интригата в мача.

Реакцията от пейката на „Локомотив“ бе моментална. В игра се върнаха по-опитните състезатели. Гостите вкараха две нови попадения, с които отново се откъснаха напред и не позволиха изравняване. Шампионите демонстрираха опит и увереност, увеличавайки преднината си до 21:26 в края на срещата.

В следващия кръг на 19 октомври локомотивци приемат „Пирин-64” (Гоце Делчев).

„Локомотив“: Георги Маринов, Любен Иванов, Даниел Кацаров, Георги Василев, Любослав Димитров, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Нейчев, Николай Генов, Божидар Симеонов, Златомир Колев, Иво Иванов, Велизар Драганчев, Пламен Катрев.

 

