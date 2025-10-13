Националното турне „Пътят на предприемача“ гостува за втори път във Велико Търново

#Breaking „AI, дигитализация и иновации“ . София Тех Парк, съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive,Grounds и ARC Foundation, организира второто издание на националното турне „Пътят на предприемача“ vol.2, което ще се проведе тази есен под мотото

След успешния старт през 2024 г., инициативата отново ще обиколи страната. В периода 13–21 октомври 2025 г. събития ще се проведат в пет града – Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и Благоевград.

Събитието във Велико Търново е насрочено за 15 октомври от 16,30 часа в сграда на Областна администрация, пл. „Център“ 2, зала 500. Целта на турнето е да събере предприемаческите общности от различни региони с водещи експерти и организации, които подкрепят стартиращи компании и млади таланти. Участниците ще имат възможност да чуят вдъхновяващи истории за успех, да получат практически насоки за стартиране и развитие на бизнес, както и да се запознаят с актуални програми за финансиране и подкрепа на иновативни проекти.

„Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови двигатели за бъдещето на предприемачеството и икономиката.

Организаторите и партньорите – JA Bulgaria, Innovation Amp, Breaking Grounds и ARC Foundation – обединяват усилия, за да създадат платформа, която вдъхновява младите хора и насърчава предприемаческата култура в България.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация: Регистрационна форма .

Турнето се реализира за втора поредна година с любезното домакинство на Областна администрация Велико Търново, Община Варна, Община Благоевград, Югоизточен дигитален иновационен хъб DigiHub и DigitalBurgas и с логистичната подкрепа на TopRentACar.

Информация за партньорите:

ARC Foundation е организация с нестопанска цел с мисия да подпомага международното и регионално сътрудничество, да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, както и да насърчава развитието на общество, основано на знанието. Фондацията работи за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж в Югоизточна Европа чрез популяризиране на иновации, трансфер на технологии и внедряване на нови решения. #BreakingGrounds е инициатива на The Recursive, която има за цел да представи силата и потенциала на технологичната екосистема на България чрез стратегически възможности за популяризация и комуникационни усилия. Те ще са част от „Пътят на предприемача“ в Пловдив, за да подчертае ролята на изкуствения интелект и дигиталните иновации в предприемаческото бъдеще на България. Мисията на #BreakingGrounds е инициатива на The Recursive, която има за цел да представи силата и потенциала на технологичната екосистема на България чрез стратегически възможности за популяризация и комуникационни усилия. Те ще са част от „Пътят на предприемача“ в Пловдив, за да подчертае ролята на изкуствения интелект и дигиталните иновации в предприемаческото бъдеще на България. Мисията нае да утвърди България като дълбоко технологичен иновационен хъб и да покаже потенциала на местните предприемачи на световната сцена.

Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) е образователна организация с над 25-годишен опит в изграждането на умения и компетентности у младите хора в три основни приоритета – финансова грамотност, предприемачество и готовност за работа. Част е от световната мрежа Junior Achievement, която получи 4 номинации за Нобелова награда за постиженията си. Годишно над 30 000 ученици и студенти преминават през програмите на JA Bulgaria, получават знания и опит, които ги правят конкурентоспособни на пазара на труда и активни участници в икономическия и социален живот на страната.