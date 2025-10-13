Националното турне „Пътят на предприемача“ гостува за втори път във Велико Търново
София Тех Парк, съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive, #Breaking Grounds и ARC Foundation, организира второто издание на националното турне „Пътят на предприемача“ vol.2, което ще се проведе тази есен под мотото „AI, дигитализация и иновации“.
След успешния старт през 2024 г., инициативата отново ще обиколи страната. В периода 13–21 октомври 2025 г. събития ще се проведат в пет града – Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и Благоевград.
Събитието във Велико Търново е насрочено за 15 октомври от 16,30 часа в сграда на Областна администрация, пл. „Център“ 2, зала 500.
Целта на турнето е да събере предприемаческите общности от различни региони с водещи експерти и организации, които подкрепят стартиращи компании и млади таланти. Участниците ще имат възможност да чуят вдъхновяващи истории за успех, да получат практически насоки за стартиране и развитие на бизнес, както и да се запознаят с актуални програми за финансиране и подкрепа на иновативни проекти.
„Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови двигатели за бъдещето на предприемачеството и икономиката.
Организаторите и партньорите – JA Bulgaria, Innovation Amp, Breaking Grounds и ARC Foundation – обединяват усилия, за да създадат платформа, която вдъхновява младите хора и насърчава предприемаческата култура в България.
Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация: Регистрационна форма.
Турнето се реализира за втора поредна година с любезното домакинство на Областна администрация Велико Търново, Община Варна, Община Благоевград, Югоизточен дигитален иновационен хъб DigiHub и DigitalBurgas и с логистичната подкрепа на TopRentACar.
Информация за партньорите:
ARC Foundation е организация с нестопанска цел с мисия да подпомага международното и регионално сътрудничество, да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, както и да насърчава развитието на общество, основано на знанието. Фондацията работи за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж в Югоизточна Европа чрез популяризиране на иновации, трансфер на технологии и внедряване на нови решения.
#BreakingGrounds е инициатива на The Recursive, която има за цел да представи силата и потенциала на технологичната екосистема на България чрез стратегически възможности за популяризация и комуникационни усилия. Те ще са част от „Пътят на предприемача“ в Пловдив, за да подчертае ролята на изкуствения интелект и дигиталните иновации в предприемаческото бъдеще на България. Мисията на #BreakingGrounds е да утвърди България като дълбоко технологичен иновационен хъб и да покаже потенциала на местните предприемачи на световната сцена.
Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) е образователна организация с над 25-годишен опит в изграждането на умения и компетентности у младите хора в три основни приоритета – финансова грамотност, предприемачество и готовност за работа. Част е от световната мрежа Junior Achievement, която получи 4 номинации за Нобелова награда за постиженията си. Годишно над 30 000 ученици и студенти преминават през програмите на JA Bulgaria, получават знания и опит, които ги правят конкурентоспособни на пазара на труда и активни участници в икономическия и социален живот на страната.
София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да свързва науката, бизнеса и образованието. В парка функционират 11 високотехнологични лаборатории, бизнес инкубатор за стартиращи компании, форум за събития и интерактивен детски център TechnoMagicLand. Тук се намира и един от най-мощните суперкомпютри в Европа – „Discoverer“, част от европейската мрежа EuroHPC. София Тех Парк е средищe за иновации, предприемачество и международни партньорства, а пред 2025 година паркът чества своята 10 годишина.
SOUTH EAST INNOVATORS PROGRAM (SEEIP) е инкубационната програма на София Тех Парк, насочена към стартиращи компании и предприемачи в ранните етапи. Тя комбинира инкубация, акселерация и технологичен трансфер, като предлага менторство, достъп до научна инфраструктура, обучения и подкрепа за инвестиции. Целта е да подпомогне участниците да развият бизнеса си и да достигнат национални и международни пазари.