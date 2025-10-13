Нови случаи на хепатит, варицела, лаймска болест и ковид в областта

Нови 16 случая на остри заразни заболявания в областта отчита РЗИ Велико Търново през изминалата седмица.

В периода 6 – 12 октомври най-много са регистрираните случаи на ентероколит – 5, във Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени. Далеч по-сериозно е, че има установени хепатит С – в старата столица, и хепатит Б – по един заболял в Павликени и в Полски Тръмбеш. Ковидът не си отива, отново има регистриран болен от Велико Търново.

Два са и новите случаи на лаймска болест – в Павликени и Велико Търново. Палитрата от остри зарази се допълва от случаи на салмонелоза и ламблиоза – и двата в старата столица.