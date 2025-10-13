Облачно със слаб дъжд

Във вторник ще преобладава облачно време с временно разкъсване на облачността. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от западната четвърт. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Максималните температури ще са между 14 и 16 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 15 гр.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време. Преди обед върховете ще бъдат в мъгла. Ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10 гр., а на 2000 м ще е около 2 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 33.6 гр. през 1993 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.6 гр. през 1965 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 30 минути и ще залезе в 18 часа и 35 минути.

Фаза на Луната: седем дни преди новолуние

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново