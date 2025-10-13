Откриват параклис в горнооряховската болница

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ откриват параклис в общинската клиника.

Инициативата по създаването и реализацията му е на гражданско сдружение „ЗА Горна Оряховица“. Малкият храм е изграден за 8 месеца и се намира до кабинета на болничния психолог.

Акцията за обособяване на параклис в лечебницата беше обявена на тържество по повод първия рожден ден на сдружение „ЗА Горна Оряховица“ през декември 2024 г. Тогава първоначално събраха 4300 лв. за каузата, а след това предоставиха и осигуриха всички необходими строителни материали, както и ремонтните дейности.

Параклисът е с площ от 15 кв. м, а иконите в него са дело на художничките Пепи Камбурова и Симона Стоянова.

Галина ГЕОРГИЕВА