Почина един от най-колоритните българи – Манчестър Юнайтед от Свищов

На 62 г. внезапно е починал един от най-колоритните българи, популярни по целия свят не само във футболните среди. Инфаркт е покосил Манчестър Левиджов Юнайтед от Свищов.

Мъжът нашумя, сменяйки името си Марин Левиджов. След паметния финал на любимия си клуб през 1999 г. той поиска разрешение от съда и получи ново име, като подмени и личната си карта, в което то е изписано. Малко по-късно си татуира емблемата на тима на челото си.

През 2011 година Стефан Вълдобрев направи документален филм за Манчестър Юнайтед от Свищов и в него беше сбъдната най-голямата му мечта – да посети „Олд Трафорд“, а тогава в отбора е и Димитър Бербатов, който му подарява своя екип. „Сам съм и без работа“, сподели в една от последните си публични изяви Манчестър Левиджов Юнайтед.