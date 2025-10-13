РЗИ Велико Търново: Водата се избистря, но все още е в „неприемлив“ вид

Резултатите от направените на 13 октомври изследвания на проби вода от водопроводната мрежа показват, че същата отговаря по микробиологични показатели на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По отношение на показателя „мътност“ обаче водата все още е в „неприемлив“ за потребителя външен вид, но в сравнение с предходните три дни показва известно подобрение, информира населението РЗИ Велико Търново.

Качеството на водата от язовир „Йовковци“ бе влошено по показателя „мътност“ вследствие обилните валежи и вече 4 дни не може да се избистри напълно. Затова здравната инспекция препоръчва на населението да продължава да използва бутилирана вода за пиене, като не се налага ограничаване ползването на водата от яз. „Йовковци“ за всички останали битови нужди – готвене, къпане, миене и други.

Предстои да бъдат взети проби вода за изследване от всички пунктове във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Леденик. Резултатите от мониторинга ще бъдат съобщени на населението своевременно.

