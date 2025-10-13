С гол на Йордан Йорданов „Ботев- Дебелец“ пречупи „Левски 1986“ /Стражица/

„Ботев- Дебелец“ се наложи над „Левски 1986“ /Стражица/ с 1:0 в среща от петия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Победата е първа за домакините от началото на сезона, гостите пък инкасираха първа загуба. Селекцията на Николай Николаев обаче ще запази второто място в класирането, тъй като „Изгрев 93“ /Царевец/ и „Левски“ /Лясковец/ също претърпяха поражения. От грешната стъпка на стражичани пък се възползва лидерът „Земеделец 93“ /Козловец/, който постигна пети пореден успех и дръпна на върха в класирането с пет точки аванс. На стадион „Христо Ботев“ стана оспорван и завързан мач, в който доминираха защитниците и почти нямаше удари в двете врати. Като цяло дебелчани бяха по- настойчивия отбор в атака, но не им достигаше точност в завършващата фаза. Най- чистото положение за домакините пропусна Бранислав Ботев. Единственото попадение, с цената на три точки, отбеляза Йордан Йорданов в 37- ата минута.