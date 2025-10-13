Съдът ще решава дали 1,2 млн. кокошки ще живеят край Дебелец

Първото дело е насрочено за 20 октомври

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ОБЖАЛВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ, С КОЕТО ОДОБРИ РАЗШИРЕНИЕТО на птицефермата в Дебелец. Делото е образувано по жалба от сдруженията „За Дебелец“ и „Кажи“ и физическо лице. Първото заседание е насрочено за 20 октомври от 13:00 ч.

Инвестиционното намерение за построяването на нови халета и увеличение на капацитета на стопанството от близо 550 000 на 1,2 млн. кокошки беше сред най-обсъжданите теми това лято.

Имаше протести, подписка и обществено недоволство срещу проекта, а в края на юли екоинспекцията одобри реализацията му.

От гражданската инициатива „За Дебелец“ аргументират обжалването с мотивите, че не желаят населеното място да се обгазява и считат за неправилно на километър от домовете и на 60 м от Защитена зона „Дряновска река“ да се отглеждат 1,2 млн. кокошки.

„В доклада не се посочва как ще бъде изпълнена препоръката да не се използва вода от водопроводната мрежа предвид трайното засушаване в последните години. Написано е, че ще се използват 75 хил. кубика на година от ВиК и 73 хил. от собствен тръбен кладенец“, гласи още официалната позиция на организацията.

Противниците допълват и че няма яснота как ще бъдат съхранявани и транспортирани предвидените за преработка дневно 340 т птичи екскременти.

„Време е за действия! Предстоят заседания и вероятно експертизи. Можете да ни подкрепите, като ни помогнете за разходите по делото, които няма да са малки. Вече имаме няколко дарители по банковата сметка, на които поднасяме своите благодарности за подкрепата! Дадохте ни увереност и нови сили“, споделят още от „За Дебелец“.

В търговски обекти в града има поставени кутии за дарения.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.