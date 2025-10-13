Селските чешми и изворите – алтернатива на мътната вода от язовира

По повод мътилката, която тече от тръбите, Калин Василев от „Търново рънс“ припомни, че алтернатива на водата от язовир „Йовковци“ си остават селските чешми и е важно да познаваме, ценим и ползваме както тях, така и изворите в региона.

От опит той посочва кои са чешмите с най-добрата вода в близост до Велико Търново. Според него в топ 3 са чешмата към водопадите на „Картала“, „Бисерна“ край с. Пушево и тази в горния край на с. Арбанаси.

Постоянният мониторинг на РЗИ Велико Търново върху селските чешми показва често отклонения на водата от нормите, но хората си знаят кои са читави и ги ползват.

В последните месеци редица похвални инициативи дават нов живот на селските чешми в региона. Оказва се, че това е добре не само заради носталгията, а те наистина са алтернатива във време на безводие или когато питейната вода от чешмите вкъщи не е с добро качество.

Ана РАЙКОВСКА