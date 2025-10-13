Със заря и почетен караул откриват паметна плоча на летеца, преминал със самолет под Стамболовия мост

Със заря и почетен караул от курсанти на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ ще бъде открита паметна плоча на големия български летец аероинженер Петко Попганчев в родния му град Сухиндол.

Идеята за създаване на паметната плоча е на кмета на общината инж. Пламен Чернев, а за празненствата ще присъства и началникът на ВВВС бригаден генерал Юлиян Радойски.

Освещаването на плочата е във връзка със 120 години от рождението на Петко Попганчев, който остава в историята като „лудата глава на българската авиация“. Неслучайно неговата смелост и дързост го поставят сред най-големите родни пилоти.

Най-известният му подвиг е преминаването със самолет под Стамболовия мост във Велико Търново, което му носи световна слава на безстрашен и изключително умел летец.

Честванията в Сухиндол ще започнат в 18.30 часа, когато генерал Радойски ще приеме строя на курсантите.

Час по-късно са и празничните илюминации. Празненствата ще се осъществят в парк „Аероинженер Петко Попганчев“, където през 2013 г. беше открит паметник на загиналите в Балканските войни сухиндолци. В него беше вградена гилза с пръст от бойното поле на Дойран. Всички 46 плочи с имената на загиналите ще бъдат обновени.

Михаил МИХАЛЕВ