Сухиндолци не оставиха шансове на еленчани, Даниел Димитров и Станислав Костадинов бележат

С бърза размяна на голове започна срещата в Сухиндол от петия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Още в 5- ата минута Даниел Димитров изведе отбора на „Лозен 1924“ напред в резултата, но само две по- късно Георги Илиев се разписа за „Чумерна“ /Елена/, бележейки за 1:1. Равенството се запази до 27- ата минута, в която Станислав Костадинов покачи на 2:1 за домакините. След почивката сухиндолци продължиха да натискат и в 67- ата минута Даниел Димитров бе точен за 3:1. След още четири минути Станислав Костадинов вдигна на 4:1, а петото попадение във вратата на еленчани бе дело на Даниел Димитров, който офирми личния си хеттрик. С успеха селекцията на Веселин Геновски събра девет точки и излезе на трета позиция. Със същия точков актив са още ФК „Недан“, „Левски 1986“ /Стражица/ и „Левски“ /Лясковец/. Лидер с 15 точки е „Земеделец 93“ /Козловец/.