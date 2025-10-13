„Съзидания. Поглед към вековете“ оживи Художествената галерия както преди 40 години

С експозицията поставиха началото на честванията по случай 840 г. от въстанието на Асен и Петър

Дългоочакваната изложба „Съзидания. Поглед към вековете“ беше открита в Художествената галерия „Борис Денев“.

Събитието отбеляза 40-ата годишнина, откакто търновската галерия се помещава в емблематичната за Велико Търново сграда в местността Боруна.

Експозицията бе официално открита от Нелина Църова – директор на дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“ към Община Велико Търново, и д-р Мартин Митев – директор на галерията.

Нелина Църова подчерта, че през настоящата 2025 година се навършват 840 години от въстанието на братята Асен и Петър и възстановяването на българската държава, а с изложбата се поставя началото на честванията на тази знаменателна годишнина.

В поздравителен адрес, получен от г-жа Юлия Ликоманова-Мутафчиева, областен управител на област Велико Търново, се отбелязва, че през годините именно сградата на галерията се е превърнала в център на художествения живот на старопрестолнината – в място за срещи между творци и публика, на идеи и иновации.

Експозицията обединява близо 60 утвърдени автори и техни значими творби, проследявайки развитието на историческите теми в изобразителното изкуство през призмата на изложбите от цикъла „Поглед към вековете“. Подборът на произведенията не само отразява тематичната приемственост, но и търси нови акценти в съвременното визуално осмисляне на националната памет.

Настоящата изложба „Съзидания. Поглед към вековете“ създава своеобразен мост между миналото и настоящето – между традицията на историческия жанр и съвременния визуален език, между паметта и актуалната художествена рефлексия. Тя предлага не само актуализиран поглед към знаков културен проект, но и отваря нови възможности за интерпретация на националната идентичност чрез средствата на изобразителното изкуство.