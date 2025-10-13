Цената на потребителската кошница намалява на 95 лева през изминалата седмица, отчитат от ДКСБТ

Цената на потребителската кошница у нас е спаднала до 95 лева през изминалата седмица спрямо 97 лева преди това, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Председателят Владимир Иванов отчете спокоен и балансиран пазар, без рязки колебания. При плодовете и зеленчуците има понижение при доматите, тиквичките, лимоните, динята и ябълките, а поскъпване при краставиците, пипера и зелето.

Сред основните храни леко поскъпват сиренето, кашкавалът, месото и млечните продукти, докато захарта, оризът, брашното и олиото поевтиняват.

Според Иванов пазарът се движи в нормални сезонни граници, без спекулации или външни влияния, а потребителите трябва да пазаруват рационално и информирано.

БТА