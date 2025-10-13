Учени от 20 университета участваха във форум, посветен на 80 г. от рождението на проф. Светлозар Игов

Международната научна конференция, посветена на 80 години от рождението на проф. д.н. Светлозар Игов се проведе във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието беше открито заместник-ректора проф. д-р Николай Кънев, който приветства гостите.

В научния форум участваха над 80 учени литературоведи от близо 20 български и чуждестранни университета и научни центрове, критици, музейни специалисти, писатели, поети и преводачи.

Доклади представиха учени от университети в Полша, Турция, Сърбия, Австрия и Белгия, както и от Великотърновския, Пловдивския, НБУ, Софийския, Шуменския, Русенския, Техническия и Югозападния университет, от НАТФИЗ и УниБИТ, както и от Института за литература и Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН. Докладите бяха посветени на живота, делото, научните, литературните и културните приноси на Светлозар Игов.

Форумът е не само израз на признание към енциклопедичната личност на проф. Игов, но и вдъхновение за продължаване на неговото високо дело. Той е автор на над 40 книги.

„Всички книги на проф. Игов са учебник по тълкувателско майсторство, но и по конструиране на високотипологически модели на мислене. Няколко поколения ученици и учители, студенти и преподаватели, изобщо четящи хора, са възпитани в духа на неговите интелектуални проницания. Обобщенията му са образец на философско-историческо визионерство – не просто на литератора или социолога, на обществения коментатор или културния антрополог поотделно, а на националния мислител от световна величина“, сподели проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева.

Форумът се организира от катедра „Българска литература“ към Филологическия факултет на Великотърновския университет и катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ към Пловдивския университет.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ