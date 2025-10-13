Удължиха есенния прием за атрактивни специалности в Центъра за квалификация на ВТУ

Заради големия интерес към образователните програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване в Центъра за квалификация на Великотърновския университет срокът за подаване на документи за кандидатстване се удължава до 20 октомври, съобщиха от учебното заведение.

До посочения срок ще се приемат документи за кандидатстване за образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Предучилищна педагогика“, „Приложения на изкуствения интелект в бизнеса и образованието“, „Психология“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психолого-педагогическа перспектива за ранно детско развитие (0–3-годишна възраст)“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)“, „Психология в образователната среда“, „Ресурсен учител“, „Супервизия в помагащите професии“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в образователна програма „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по математика; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по технологии и предприемачество; учител по философия; учител по френски език.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 10 октомври 2025 г. вкл., ще бъде обявено на 15.10.2025 г. след 16:30 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 10.10.2025 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. в работните дни от 16.10.2025 г. до 24.10.2025 г.

