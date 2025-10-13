Вечер на настолните игри праща в почивка телефоните и таблетите

За втора поредна година ще се проведе Вечер на настолните игри. Организаторите от Студентски съвет обещават спокойна и непринудена атмосфера без телефони и таблети и компютри.

„Докато играем, ще можете да се насладите на чаша чай или горещ шоколад. Това е чудесна възможност да се запознаете с нови хора, да освежите социалните си контакти и да се предизвикате с нещо различно. Идеален начин да разнообразите един обикновен вторник вечер“, призовават от Студентски съвет.

Събитието ще се състои на 28 октомври от 19.00 часа в Блок 1 на студентските общежития.

Организаторите са приготвили 15 различни игри, но наборът може да се разшири, ако участниците донесат свои любими.

„Ще играем това, за което се намерят достатъчно участници. Ако дойдете сами, лесно ще се присъедините към група – така ще научите нови игри и ще се забавлявате още повече. Заредете се с настроение, защото обещаваме, че ще бъде страхотно! Нека прекараме няколко часа без телефони, таблети и компютри“, обещават студентите.

Михаил МИХАЛЕВ