Различни видове маджун, мед от глухарчета и от магарешки бодил опитаха на Празника на захарната метла в Стрелец

Захарната метла и приготвянето на маджун са не само спомен и стар поминък, а традиция, която остава жива във времето, доказаха за пореден път жителите на горнооряховското село Стрелец.

В съботния ден на 11 октомври те посрещнаха много гости на десетото издание на Празника на захарната метла и маджуна, за да похапнат уникални продукти и да се повеселят. Събитието се организира от НЧ „Заря – 1900“, Клуба на пенсионера „Нов век” и кметството в селото.

„Днес празнуваме захарната метла – символ на плодородието, чистотата и трудолюбието на нашите земеделци. 10 години този празник обединява жители и гости от целия регион, превръща се в сцена на местното творчество, пазар на вкусове, аромати и идеи”, каза при откриване на празника кметът на селото Николета Ганадолска – Караалиева.

„Поздравявам ви за усилията и творческия ентусиазъм, които сте вложили в организирането на събитието. Вярвам, че ще продължите да съхранявате и предавате на поколенията родните кулинарни и културни традиции”, поздрави присъстващите от свое име и от името на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов кметът на общината Николай Рашков.

Секретарят на читалището Марияна Сергева благодари на всички жители на селото, които безвъзмездно са се включили в подготовката на празника – от засяването на семената на захарната метла до приготвянето на маджуна.

Гости на празника бяха и заместник-кметът Петя Иванова, секретарят на общината Габриела Шилкова, началниците на отдели д-р Искра Николова и инж. Павлета Рашкова, общински съветници, кметове на населени места.

В центъра на Стрелец бяха подредени щандове, на които бяха изложени различни блюда, видове сладка, маджун, петмез и десерти с тях.

Освен традиционния маджун от захарна метла гостите опитаха и от дини, захарно цвекло, грозде, ябълка и круша, дива круша с дюля и др.

Имаше още пестил от смокини, различни видове сладкиши с маджун и сладка. Хит станаха приготвените от Снежана Златарска от Стрелец мед от глухарчета, от магарешки бодил и от борови връхчета с мащерка, както и сладкото от люти чушки.

За поредна година младият Борислав Христов от Първомайци задно със своето семейство демонстрира майсторлъка си при приготвянето на маджун от захарна метла. Прави го по автентична рецепта на своята баба, а метлата си отглежда сам.

Стела Димитрова от с. Климентово, община Полски Тръмбеш, показа на гостите как се вари маджун от захарна метла и ги почерпи с качамак, подсладен с маджун. Тя беше приготвила и различни билкови извлеци с мед, както и домашни билкови оцети от бъз, от живовляк и от босилек. А традиционният участник Никола Джамбазов от Попово предложи на гостите на празника различни видове маджун.

Нелеката задача да оценят всички тези сладки изкушения се падна на кмета Николай Рашков, председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов и зам.-кмета Петя Иванова.

Наградата за автентично ястие отиде при Снежана Златарска от Стрелец. За най-иновативно и креативно ястие отличието получиха представителите на с. Паисий. За най-красив бе определен щандът на Стела Димитрова от с. Климентово.

За майстори на захарната метла и маджуна бяха провъзгласени домакините от НЧ „Заря – 1900“ и КП „Нов век“ в с. Стрелец. Борислав Христов от Първомайци бе отличен за най-млад пазител на традициите, а Никола Джамбазов от Попово получи наградата за най-добре приготвен маджун.

Освен на кулинарните изкушения гостите на празника се насладиха и на фолклорна програма с участието на местни и гостуващи изпълнители и състави.

АНА РАЙКОВСКА