Връчиха наградите от изложението „Културен туризъм“, Община Горна Оряховица със специален приз

20-ото издание на Международното изложение „Културен туризъм“ завърши с церемония по връчване на традиционните награди на форума, който се проведе в Бизнес център Велико Търново.

Конкуренцията тази година беше особено оспорвана, а Община Горна Оряховица успя да се пребори за специален приз. Организаторите подчертаха изключително успешното сътрудничество на местната администрация, читалищата от общината и Историческия музей с директор Пламен Мадемов.

Тази година първа награда за най-добър туристически сайт и други дигитални решения получи мобилното приложение с добавена реалност на Регионален исторически музей – Пазарджик. В категорията най-интересни туристически издания в областта на културния туризъм за 2024 г. бе отличен каталогът „Колекция сукмани и саи от фонда на РИМ Търговище“. Голямата награда за най-оригинално събитие в областта на културния туризъм за 2024 г. бе присъдена на Средновековния фестивал „Рицари в музея“, осъществен от Община Варна в партньорство с Посолството на Република Полша и Полския културен институт.

Поощрителна награда спечели и инициативата на Природонаучния музей в село Черни Осъм „Ден на рейнджъра“. Специално бе подчертано активното участие на читалища от региона в най-новия раздел на изложението „Локал байтс“. Той даде възможност за представяне на неповторимата и вкусна храна и на сръчните майсторки на уникални гозби от региона.

Наградата на най-оригинален експозиционен щанд тази година заслужено получи екипът на Община Пловдив. Наградата за най-атрактивно представяне получи Община Берковица.

Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ бе специален гост на Международното изложение „Културен туризъм“. Възпитаниците на училището спечелиха искрената признателност на домакините и посетителите с таланта и способностите си, и най-вече с усърдието, с което представят своето училище, тънкостите на професии, които са избрали, и огромната щедрост, с която включиха своите прекрасни произведения в благотворителната мисия за възстановяване на сградата на гимназията.

Международното изложение „Културен туризъм“ присъжда ежегодна награда на личност с принос в развитието на културния туризъм. Тази година изборът на организационния комитет беше за професор Людмил Вагалински, чийто екип успя да открие уникални статуи в античния град Хераклея Синтика.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: „Културен туризъм“