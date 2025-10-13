Крими

За часове разкриха рецидивист, задигнал автомобил

БОРБА БГ 39 четения 0 Comments

За броени часове служители на РУ – Павликени установиха обявен за противозаконно отнет лек автомобил.

На 12 октомври сутринта съдействие в полицията е потърсил жител на града. Той обяснил, че автомобилът, ползван от съпругата му е отнет. Колата била паркирана в близост до дома им. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 25-годишен местен жител, известен  на полицията и осъждан.

Автомобилът е установен и върнат на собственика. Авторът на посегателството е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

 

Вижте още

Огнеборци отводниха 19 къщи в общините Стражица и Златарица

БОРБА БГ 944 четения 0

Шофьор без книжка на съд за даване на 100 лв. подкуп на полицаи

БОРБА БГ 119 четения 0

Съставени са 56 акта и са наложени 95 глоби за ден в Търновско

БОРБА БГ 225 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *