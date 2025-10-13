За часове разкриха рецидивист, задигнал автомобил

За броени часове служители на РУ – Павликени установиха обявен за противозаконно отнет лек автомобил.

На 12 октомври сутринта съдействие в полицията е потърсил жител на града. Той обяснил, че автомобилът, ползван от съпругата му е отнет. Колата била паркирана в близост до дома им. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 25-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан.

Автомобилът е установен и върнат на собственика. Авторът на посегателството е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.