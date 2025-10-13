Засякоха пияни водачи

Водачи, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция-Велико Търново и РУ – Свищов.

На 12 октомври около 04,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,91 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Същия ден в хода на специализирана полицейска операция в Свищов са установени двама пияни шофьори. Единият – на 63 г. от крайдунавския град, с 2, 39 промила, а другият – 48-годишна жена от с. Морава, с 1,57 промила.

Тримата водачи са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувани са бързи производства.