15 години чакаме план за Старо Търново, новият пълен с грешки, позволява надстрояване, имоти „изчезнали" от картите

ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТАРАТА ЧАСТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВТРЕЩИ ДЕСЕТКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АРХИТЕКТУРНА ГИЛДИЯ.

Разработката вече е обнародвана в „Държавен вестник“, качена е за обществено обсъждане на сайта на Общината, след което ще бъде предоставена за окончателно одобрение в Общинския съвет на старата столица. Към момента обаче по нея са постъпили над 20 сериозни възражения. Броят им непрекъснато нараства. Заради сериозни несъответствия, включително и „липсващи“ в картите и плановете сгради, представителите на архитектурната гилдия се събират извънредно. По темата ще заседава и Експертният съвет по устройство на територията, който ще дискутира и серията от възражения.

Планът засяга близо 3000 сгради на най-ценната територия на старата столица – архитектурния резерват „Старо Търново“ и контактната зона към него, която започва от пощата и се простира до края на града на изток, североизток и югоизток. Създаването му трябва да облекчи поправката на сгради, включително и паметници на културата, както и процедурите по съгласуване на проектите за обновление в Националния институт за недвижимо културно наследство. Възложен е още през 2010 г. на ТПО „Варна“, но първоначалният му вариант бе отхвърлен от бившия НИПК. Впоследствие териториалната проектантска организация е сменяла многократно екипа си по изготвяне на плана. Ръководител на последния е проф. д-р Иван Никифоров и включва над 20 експерти, показа наша справка.

СГРАДИ „ЛИПСВАТ“ ОТ ПЛАНА, СМЕНЕНИ СА ГРАНИЦИ

Един от първите, депозирали възражение, е бившият главен архитект на града Елена Абаджиева, потвърди самата тя, и допълва, че границите на собствения й имот са сбъркани. „За мен е недопустимо, че планът предвижда и надстрояване на ул. „Опълченска“ и „Хаджи Димитър“, например. Това би обезличило района. Мои съседи също са пуснали възражения – на неколцина къщите липсват в плана или ситуацията е отпреди 1979 г., когато е имало стари кирпичени сгради, които са отчуждени и на тяхно място е изградена една“, коментира арх. Абаджиева. На няколко места в плана има улици без изход, които не са отразени.

Частни имоти, предвидени за жилищно строителство, пък са отразени като „техническа инфраструктура“. Ако собствениците им не реагират, а разработката се одобри така, биха се изправили пред сериозен конфуз да могат да си направят само трафопост например, сочат част от обжалванията. Според експерти фактически с новия план се сменят и номерата на кварталите, което може да се окаже препъникамък и за множество сделки. Тогава единственият вариант за собствениците е да вадят удостоверения за идентичност, но освен че е скъпо, подобно нещо изисква и време, коментират запознати. Тепърва проблеми ще имат и притежатели на недвижима собственост в Старо Търново, чиито имоти са предвидени за озеленяване без тяхно съгласие.

Разработката фиксира и 702 архитектурни паметника в територията, като част от тях са и в ансамбъл. Създателите на плана отчитат и факта, че близо 20 къщи, основно по ул. „Хаджи Димитър“, са отписани от регистъра на културното наследство без знанието на Община Велико Търново.

