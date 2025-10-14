санитарна сеч
Павликени

90% от боровете край Павликени са болни, започва санитарна сеч

Ана Райковска 3 четения 0 Comments

Принудителна санитарна сеч ще бъде извършена в землището на Павликени в местността Маринополци.

Целта й е да ограничи и предотврати разпространението на заболявания и вредители, както и да се подобри жизнеността, устойчивостта и възстановителния капацитет на горските екосистеми.

Планираната санитарна сеч ще обхване дървесни видове черен бор (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris) с интензивност до 90% от засегнатите насаждения.

Община Павликени предупреждава гражданите и посетителите на въпросните гори да се въздържат от престой или преминаване през района по време на изпълнение на лесовъдските дейности заради тяхната безопасност.

Комисия е констатирала, че гората е с влошено фитосанитарно състояние и е предписала провеждане на санитарна и принудителна сеч. Короните на дърветата са рехави, съхнещи, с изсипани иглици или напълно изсъхнали. Преобладават дървета с напълно изсъхнали корони. Средната степен на увреждане е 71,93%.

Здравите дървета и тези с единични повреди са съвсем малко на брой и са предимно в периферията на гората.

