Библиотечно-информационният център по гръцки получи 5000 евро от посолството на южната ни съседка

Гръцкото посолство дари 5000 евро на Библиотечно-информационния център по гръцки език и култура към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Средствата ще бъдат използвани за стипендии, закупуване на учебници и студентски инициативи, свързани с популяризирането на гръцкия език и култура.

„Това партньорство представлява важна стъпка в укрепването на културните и образователните връзки между Гърция и България и съдейства за задълбочаване на академическото сътрудничество между двете страни“, обявиха от университета.

Михаил МИХАЛЕВ

