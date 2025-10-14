Читалището в Първомайци гостува на търновска сцена със спектакъла „Вампир“

Театралният спектакъл „Вампир“ на Народно читалище „Иван Вазов-1893“ – село Първомайци, гостува на търновска сцена в читалище „Надежда-1869“.

Събитието ще се състои на 22 октомври от 19 часа. Постановката по едноименната драма на Антон Страшимиров е дело на режисьора Милен Димитров. Художник на костюмите и сценограф е Емелияна Тотева.

Постановката се посвещава на 150 години от рождението на българския писател и драматург Антон Страшимиров. Финансирана е по проект „Театрална работилница – мост през времето и поколенията“ към Национален фонд „Култура“.

На 25 октомври от 11 ч. читалище „Надежда“ ще върне гостуване в село Първомайци със спектакъла „Преплетени вълшебства“. Входът за проявите е свободен.