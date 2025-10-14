Девойките на „Етър ВТ“ удариха връстничките си от „Лудогорец“ в Разград

Победа в Разград срещу връстничките си от „Лудогорец“ постигнаха девойките до 16 години на „Етър ВТ“. Възпитаничките на Валентин Витанов и Елисавета Тодорова се наложиха с 2:0 с две бързи попадения в средата на втората част.

Румяна Огнянова откри резултата в полза на настоящите шампионки на страната 64-ата минута, а веднага след това Теодора Димитров реши мача с втори гол.

Етърки са на второто място със 7 точки, като все още не са допуснали гол във вратата си. Пред тях е само „Ботев“ (Пловдив) с пълен актив от 9 точки. В събота от 14:00 ч. „болярките“ приемат „Пълдин“ (Пловдив).

„Етър“ WU16: Жанета Живкова, Ивон Грудева, Дария Шопова, Кристиана Ноева, Магдалена Димова, Паула Славова, Йоана Иванова, Теодора Димитрова, Константина Тодорова (17 Любомира Бозова, 79 Даная Стоянова), Румяна Огнянова, Лора Василева.

Не така добре се развиват нещата в женския отбор, поради липсата на достатъчно състезателки в необходимата според наредбите на БФС възраст. Ден по-рано етърки гостуваха на „Спортика“ (Благоевград) и загубиха с 12:0. Домакините откриха чрез Моника Балиова още в 3-ата минута, а до 39-ата вече бяха нанизали 8 гола. През втората част добавиха още четири.

Етърки са на десетото място от 12 отбора с актив от 6 точки, в неделя от 14:30 ч. приемат „Локомотив“ (Стара Загора).