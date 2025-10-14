Две победи и равенство за „виолетовите“ футболни надежди в националните юношески групи

С две победи равенство се поздравиха отборите на „Етър ВТ“ в отминалия кръг в елитните юношески групи.

15-годишните спечелиха гостуването на „Шипка старс“ в Асеновград с 2:4. Надмощието им бе пълно, като водеха с 0:4 още до 44-ата минута.

Пресиян Николаев откри резултата още след 13 минути игра, а в 22- ата Цветомир Цанков удвои. „Виолетовите“ атаки не спираха и Ивайло Бобев в 28-ата минута наниза трето попадение. Така завърши първата част, а още с началото на второто полувреме отново Цветомир Цанков се разписа за 0:4.

При решения мач домакините се опитаха да стигнат до по-почетна загуба и Георги Сталев намали, а в 70-ата минута Кристиан Кисов оформи крайното 2:4.

„Етър ВТ“ U15 е на 13-ото място с 9 точки, а в следващия кръг посреща „Дунав“ (Русе), който е предпоследен с 5 точки.

Отборът на „Етър ВТ“ до 16 години надигра като гост този на „Ботев“ /Враца/ с 0:1.

Единственото попадение в мача падна в 65-ата минута, когато Николай Филев предприе атака, после отново се пребори за топката и пусна на Петър Петров в чиста позиция. С левия крак той прати кълбото в ъгъла за 0:1.

Ценният успех изведе „виолетовите“ U16 на шесто място в елита с актив от 16 точки от 5 победи, едно реми и 4 загуби. В следващия кръг „болярите“ приемат предпоследния в класирането „Дунав“ (Русе).

17-годишните етърци завършиха наравно като гости на „Хебър“ (Пазарджик), като пропуснаха повече шансове за победата. Кулминацията бе в последната минута, когато влезлият като резерва Самуил Валериев бе изведен от дълбочина, напредна и стреля, но във вратаря.

Етърци са на деветото място с актив от 11 точки и се борят за влизане в първата осмица, която след края на есенния полусезон ще продължи битката за медалите. В следващия кръг в събота от 14:00 ч. тимът гостува на „Славия“ в София.