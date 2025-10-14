Къде ще спира токът в сряда /15 октомври/

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов, с. Козловец – част от абонатите захранени от ТП 12 и ТП 15 с. Козловец.

На 15.10.2025 г., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш – МТП 5 Климентово, с. Иванча, с. Обединение.

Община Павликени – с. Долна Липница – абонатите захранени от СТП 4 Стопонски двор Изток Д. Липница, ТП Цех Първи май Д. Липница, МТП 10 Д. Липница.

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Лясковец – част от с. Козаревец, МТП Пилишари гр. Лясковец и ТП 3 Помп. станция Вик гр. Лясковец.

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 11:40 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Лясковец и община Стражица – с. Козаревец, с. Джулюница, МТП ТМСИ с. Козаревец, ТП 3 Помпена станция – гр. Лясковец, МТП Пилишари – гр. Лясковец и с. Бряговица.

На 15.10.2025 г., от 9:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, ХИМПРОДУКТ АД.

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:10 ч., от 11:50 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица, с. Кесарево: фирмите – Зорница – Кесарево, Домат – с. Джулюница, Боукънфроузен – с. Джулюница.

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново – с. Миндя, с. Къпиново.

На 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – с. Пчелище, с. Церова Кория.

На 15.10.2025 г., от 9:30 ч. до 9:45 ч., от 11:45 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – ул. Съединение 151. Фирми: Евробилд ООД, Енерго-про, ЕСО ЕАД МЕР Г. Оряховица, Химпродукт АД.