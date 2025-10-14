Криминалисти задържаха извършител на четири телефонни измами за близо 35 000 лева

При мащабна операция в петък служители на сектор «Противодействие на криминалната престъпност» при ОДМВР – Велико Търново и РУ – Павликени задържаха 31-годишен от Павликени, извършил 4 телефонни измами. Потърпевшите са ощетени с общо над 32 000 лв. и 700 паунда.

Деянията са извършени в периода 22 юли – 9 август тази година на територията на Павликени, Бяла черква, Велико Търново и Дебелец.

Използвани са познатите вече схеми «пари за операция на близък» и «съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници». От проведените действия по разследването криминалистите влезли в дирите му. В петък той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. На следващия ден е привлечен, в качеството на обвиняем.

Авторът на дръзките престъпления е стар познайник на полицията и е многократно е осъждан за измами. Наложена му е мярка за неотклонение «задържане под стража». Работата по документиране на случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

Веселина АНГЕЛОВА