Кроношпан подкрепи инициативата на Ротари клуб Велико Търново за обновяване на кардиологичното отделение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Кроношпан се включи в благородната инициатива на Ротари клуб Велико Търново за обновяване на кардиологичното отделение в Областната болница „Д-р Стефан Черкезов“.

Компанията изрази признателност за възможността да бъде част от проект, насочен към подобряване на условията за лечение и към създаването на по-добра среда за пациентите и медицинските специалисти.

„Като фирма, свързана с този град, ние сме ангажирани с подкрепа за местната общност – не чрез еднократни жестове, а чрез постоянна грижа, особено за най-младите. През годините сме подпомагали модернизацията на болнични отделения и детско-юношески спортни инициативи, защото вярваме, че инвестицията в децата е инвестиция в бъдещето,“ посочиха от Кроношпан.

С участието си в инициативата компанията поставя още една важна стъпка към изграждането на по-добра лечебна среда в региона.

Кроношпан ще продължи да бъде активен партньор в каузи, които дават шанс на младите и подпомагат развитието на местната общност.