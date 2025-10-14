Обичаш модата? Магазин за обувки „Пунто“ във Велико Търново търси управител като теб!
Новата модна дестинация за световни обувни марки набира отговорен и стилен лидер, който да ръководи екипа и да представя най-новите колекции с вкус и увереност.
Какво предлага позицията:
- Работа в елегантна среда
- Възможност да представяте международни модни брандове
- Конкурентно възнаграждение и бонуси, свързани с продажбите
- Вътрешно обучение и перспектива за развитие в сферата на модната търговия
Какъв е идеалният кандидат:
- Позитивна и енергична личност
- С добри комуникативни умения
- Опитът в продажбите е предимство, но не е задължителен
Кандидатури се приемат на имейл n.botev@punto.bg или директно магазина на адрес: ул. „Независимост“, ГУМ, магазин „Пунто“.