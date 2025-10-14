Общество

Обичаш модата? Магазин за обувки „Пунто“ във Велико Търново търси управител като теб!

БОРБА БГ 51 четения 0 Comments

Новата модна дестинация за световни обувни марки набира отговорен и стилен лидер, който да ръководи екипа и да представя най-новите колекции с вкус и увереност.

Какво предлага позицията:

  • Работа в елегантна среда
  • Възможност да представяте международни модни брандове
  • Конкурентно възнаграждение и бонуси, свързани с продажбите
  • Вътрешно обучение и перспектива за развитие в сферата на модната търговия

Какъв е идеалният кандидат:

  • Позитивна и енергична личност
  • С добри комуникативни умения
  • Опитът в продажбите е предимство, но не е задължителен

 

Кандидатури се приемат на имейл n.botev@punto.bg или директно магазина на адрес: ул. „Независимост“, ГУМ, магазин „Пунто“.

 

Вижте още

Търновската община пусна 10-годишна „Стратегия за развитие на културата” за обществено обсъждане

БОРБА БГ 151 четения 0

Албена Добрева бе обявена за Посланик на доброто

БОРБА БГ 841 четения 0
Меркурий

В Нове е открит рядък надпис, посветен на Меркурий

БОРБА БГ 161 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *