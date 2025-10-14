С новия си фонд „Култура“ Община Горна Оряховица привлече над 180 000 лв. за културни събития

Финансиране за редица културни събития привлече Горна Оряховица по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез новия си Общински фонд „Култура“.

188 887,39 лв. са предоставените средства, собственото участие на Общината е 47 221,85 лв.

С проект Общината кандидатства пред Национален фонд „Култура“ в качеството на структура за наблюдение и докладване, финансирането е по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

Проектното предложение на Горна Оряховица е оценено с максималния брой от 100 точки. В него са включени 12 културни оператора – читалища от общината и организации.

Представени са всички тематични направления, допустими по настоящата процедура – визуални, сценични и екранни изкуства, музика, литература и превод, културно наследство.

Инициативите, които ще бъдат финансирани с привлечените средства, обхващат общинския център и населените места и ще се реализират до месец март следващата година. Голяма част от тях ще изпъстрят празничния месец декември и дните преди Коледа.

Сред подкрепените инициативи са „Дигитален пътеводител на Горна Оряховица“ от Историческия музей, „Дядо Коледа в Горна Оряховица“ – сценичен театрален и танцов спектакъл от Сдружение „Вила Аквила“, Фестивал на коледните филми с екологични работилници от Сдружение „Славянски звън“. На финансова подкрепа ще могат да разчитат и читалищата в Първомайци, Долна Оряховица, Върбица, Стрелец, Янтра, Писарево, Правда, Крушето, като и горнооряховското „Напредък – 1869“. Начинанията, които те ще реализират, са „Духът на Бъдни вечер“ – пресъздаване на обичаи, „Коледна магия“ – музикални и танцови спектакли, „Коледни изкушения“ – тематична занаятчийска работилница за традиционни коледни сладки, Коледен концерт, „Артклуб „Гайтани” и приятели” – литературно матине, „Наздраве – театрална вечер с вкус на истина“, „Чудото в моите ръце” – коледно изложение на предмети, изработени от потребители на социални услуги, „Игнажден, духът и традицията“ – възраждане на стари обичаи и занаятчийски практики, коледни работилници по тъкачество, обред за традиционен Никулден.

Именно подкрепа за читалищата, творческите общности и културния живот в общината бе целта за създаване на местния фонд „Култура“.

Той бе учреден с решение на ОбС Горна Оряховица през юли тази година. Занапред фондът ще осигурява прозрачен и устойчив механизъм за финансиране на културни инициативи.

Петчленният му Управителен съвет се председателства от зам.-кмета Петя Иванова. Членове са общинският съветник и председател на Постоянната комисия „Образование, култура и религия“ Иван Момъков, началникът на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ д-р Искра Николова, главният специалист по култура и вероизповедания Александра Маринова и председателят на младежката неправителствена организация „ЗА добро“ в Долна Оряховица Йордан Панайотов.