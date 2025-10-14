НСОРБ и МОН подписаха меморандум за развитие на технологичното и природо-математическото образование

По време на Годишната среща на местните власти на 12 октомври 2025 г. в к.к. „Албена“ Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Министерството на образованието и науката (МОН) официално подписаха меморандум за сътрудничество в областта на технологичното и природо-математическото образование.

Документът беше подписан от Даниел Панов, председател на Управителния съвет на НСОРБ, и министър Красимир Вълчев.

Целта е да се създаде устойчив модел на партньорство между местната власт и държавата, който да повиши качеството и достъпността на образователните услуги и да развива таланти, иновации и научно мислене сред учениците.

Меморандумът е резултат от съвместната визия на държавата и местната власт, че технологичното и природо-математическото образование е ключов фактор за конкурентоспособността на бъдещите поколения. Документът отчита необходимостта от целенасочени усилия за развитие на училищата в контекста на дигиталната трансформация и признава значението на координираните действия между институциите за постигане на качествено и равнопоставено образование.

В текста на меморандума се подчертава също важността на изграждането на капацитет и подкрепа за училищата в малките и средни населени места, както и стремежът към създаване на благоприятна среда за развитие на таланти, иновации и научно мислене сред учениците. Страните по документа се ангажират с изграждане на устойчив модел на партньорство, който да облагодетелства учениците, учителите и обществото като цяло.

КОНКРЕТНИ АНГАЖИМЕНТИ И НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Меморандумът формализира съвместни действия в няколко ключови направления:

Увеличаване на приема на ученици в технологични, природо-математически и професионални паралелки, като се съобразяват специфичните потребности на местните общности и регионалните икономики;

Създаване на професионални гимназии с технологичен профил, които да подготвят младите хора за работа в иновационната и високотехнологичната икономика;

Осигуряване на съвременна образователна среда и условия за внедряване на иновативни методи за преподаване;

Иницииране на по-пряка връзка между училище и бизнес, включително чрез програми за кариерно ориентиране и практически стажове за учениците;

Подкрепа за повишаване квалификацията на учителите и създаване на условия за привличане на висококвалифицирани кадри в по-малките общини;

Популяризиране на значението на технологичното и природо-математическото образование сред учениците, учителите и родителите, за да се стимулира интересът към науки и технологии.

Документът предвижда обмен на информация, добри практики и експертен опит между двете страни, както и възможност за подписване на допълнителни споразумения и договори за конкретни инициативи. Меморандумът може да бъде изменян и допълван с писмено споразумение между страните.

Министърът на образованието Красимир Вълчев подкрепи инициативата и отбеляза, че сътрудничеството между държавата и общините е ключово за създаването на модерна и качествена образователна среда, за предоставяне на възможности на всички ученици. В рамките на срещата министърът обяви, че се изгражда мрежа от училища със засилено обучение по математика. Обсъжда се и въвеждането на задължителна матура по математика, дали тя ще бъде за всички ученици, или само за профилираните паралелки, предстои да бъде решено.

Даниел Панов заяви, че този меморандум е важна стъпка към изграждането на образователна система, която подготвя младите хора за професиите на бъдещето и осигурява устойчиво развитие на общините.